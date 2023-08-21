Sigara kedilerde köpeklerde ve kuşlarda kansere neden oluyor!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:21

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:22

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan sigara içiyor. Bu da sigara içmeyen birçok kişide pasif içicilik yaratıyor.

Sigara dumanında arsenik, siyanamid, hidrojen, nikotin, amonyak gibi birçok zehir havaya karışıyor ve insanlar gibi hayvanlar da bu zehirlere maruz kalarak pasif içici konumuna düşüyor. Ayrıca sigara izmaritleri çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra hayvanlar tarafından yenildiğinde vücutlarında ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

SİGARA KUŞLARDA VE KÖPEKLERDE KANSERE NEDEN OLUYOR

Evde beslediğimiz minik dostlarımızın yanında içtiğimiz sigaranın dumanı bile hem tüylerini hem de iç organlarını geri dönüşü olmayan bir şekilde etkiliyor.

Örneğin sigara kuşlarda akciğer kanserini tetikliyor ve birçok hayvanda göz enfeksiyonlarına neden oluyor. Başta köpekler olmak üzere tüm hayvanlarda başta burun ucu kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerine neden oluyor.

Evcil hayvanlarımızı ve doğada yaşayan diğer tüm canlıları sigaranın zararlı etkilerinden korumak insanlık görevidir.