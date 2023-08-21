Sigara kedilerde köpeklerde ve kuşlarda kansere neden oluyor!
Son yapılan araştırmalar sonucunda açıklama yapan sağlık uzmanları, sigaranın ekosistemdeki tüm canlıları olumsuz etkilediğini belirtti. Pasif içicilik mağduru diğer canlılar ise evimizdeki patili dostlarımız. Peki sigaranın evcil hayvanlara etkisi nedir?
Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan sigara içiyor. Bu da sigara içmeyen birçok kişide pasif içicilik yaratıyor.
Sigara dumanında arsenik, siyanamid, hidrojen, nikotin, amonyak gibi birçok zehir havaya karışıyor ve insanlar gibi hayvanlar da bu zehirlere maruz kalarak pasif içici konumuna düşüyor. Ayrıca sigara izmaritleri çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra hayvanlar tarafından yenildiğinde vücutlarında ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
SİGARA KUŞLARDA VE KÖPEKLERDE KANSERE NEDEN OLUYOR
Evde beslediğimiz minik dostlarımızın yanında içtiğimiz sigaranın dumanı bile hem tüylerini hem de iç organlarını geri dönüşü olmayan bir şekilde etkiliyor.
Örneğin sigara kuşlarda akciğer kanserini tetikliyor ve birçok hayvanda göz enfeksiyonlarına neden oluyor. Başta köpekler olmak üzere tüm hayvanlarda başta burun ucu kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerine neden oluyor.
Evcil hayvanlarımızı ve doğada yaşayan diğer tüm canlıları sigaranın zararlı etkilerinden korumak insanlık görevidir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni konut kredisi geliyor
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş insanına!
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- 'Enflasyonda domino etkisi yapacak'
- Anderson Talisca'da sürpriz gelişme!
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü