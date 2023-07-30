Özgür Demirtaş 'Merkez Bankası'nda liyakat' tartışmalarına sert çıktı: 'Buyur şerefini göster!'

Yayınlanma: 30.07.2023 - 08:14

Güncelleme: 30.07.2023 - 08:14

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda 27 Temmuz gecesi Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınarak yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan’ın atanmasıyla başlayan “liyakat” tartışmaları sürüyor.

'GAYET LİYAKATLI' DEMİŞTİ

Söz konusu atamaların yankıları sürerken; Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da bir paylaşım gelmişti.

Demirtaş, Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası için 'gayet liyakatli' bir atama olduğunu savunmuş, "İşte olması gereken bu" demişti.

Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok çok sevindim. Cevdet Akçay, Merkez Bankası için gayet liyakatli bir atamadır. İşte olması gereken bu. Bunu her yere yaymamız lazım. Her kuruma böyle liyakatli atama yapmamız lazım. Cevdet Akçay ataması için TEBRİK ederim…"

'YALANCISIN, ŞEREFSİZSİN'

Akçay’ın liyakatlı bir isim olduğunu söylemesi üzerine Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan üzerinden eleştirilere maruz kalan iktisatçı Demirtaş, bu konudaki bir paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Benim Merkez Bankası Başkanı hakkında en ufak bir yorumum olmadı. Ben Cevdet Akçay’ın liyakatli olduğunu söyledim. Eğer MB başkanı hakkında yaptığım en ufak bir yorum varsa göster. Gösteremezsen YALANCISIN, Şerefsizsin… Buyur şerefini göster.”