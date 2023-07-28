Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'ndaki o atamaya ilk yorum: 'Gayet liyakatli...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ı görevden aldı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Başdanışmanı Hatice Karahan'ı atadı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ise "Cevdet Akçay, Merkez Bankası için gayet liyakatli bir atamadır. İşte olması gereken bu" yorumu geldi.
Resmi Gazete'de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Merkez Bankası'nın 3 başkan yardımcısı görevden alındı.
Buna göre Merkez Bankası Başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.
ÖZGÜR DEMİRTAŞ: 'GAYET LİYAKATLİ BİR ATAMA'
Söz konusu atamaların yankıları sürerken; Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan da bir paylaşım geldi.
Demirtaş, Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası için 'gayet liyakatli' bir atama olduğunu savundu, "İşte olması gereken bu" dedi.
Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Çok çok sevindim. Cevdet Akçay, Merkez Bankası için gayet liyakatli bir atamadır. İşte olması gereken bu. Bunu her yere yaymamız lazım. Her kuruma böyle liyakatli atama yapmamız lazım. Cevdet Akçay ataması için TEBRİK ederim…"
OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?
Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.
Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı.
Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.
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