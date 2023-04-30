Özgür Demirtaş pastırmanın 100 gram fiyatını paylaştı: Şaka değil, ben çektim
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından pastırmanın 100 gram fiyatını paylaştı. Demirtaş, "Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli" dedi.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından ekonominin geldiği noktaya ve gıda fiyatlarına dikkat çekti.
“Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli” diyen Demirtaş, fotoğrafını çektiği 100 gramlık pastırmanın fiyatını paylaştı.
KİLOSU 1320 TL
Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Şaka değil ben bugün kendim çektim. Farkındaysanız kilogram fiyatı değil 100 gram fiyatını yazıyorlar artık. Ekonominin felaket bir yere gittiğini görmek için okuma yazma bilmek yeterli. Kilosu 1320 TL.”
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