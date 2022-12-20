Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması: 10 bin TL de olsa, hiçbir işe yaramayacak

20 Aralık 2022 Salı, 23:32

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu ay içinde açıklanması beklenen ve 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Asgari ücretin '10 bin TL de olsa' hiçbir işe yaramayacağını söyleyen Demirtaş, "İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

"BU YAZDIKLARIM YİNE GERÇEK OLACAK"

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle