Özgür Demirtaş'tan 'asgari ücret' açıklaması: 10 bin TL de olsa, hiçbir işe yaramayacak
Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından asgari ücret hakkında açıklama yaptı. Demirtaş, "8600 de olsa, 9000 de olsa, 10 bin de olsa hiçbir işe yaramayacak" dedi.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bu ay içinde açıklanması beklenen ve 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Asgari ücretin '10 bin TL de olsa' hiçbir işe yaramayacağını söyleyen Demirtaş, "İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.
"BU YAZDIKLARIM YİNE GERÇEK OLACAK"
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şöyle
- Bir kez daha, Yüzüncü defa: Asgari ücret 8600 de olsa, 9000 de olsa, 10 Bin de olsa hiçbir işe yaramayacak. İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak.
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