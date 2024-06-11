CHP'den Erdoğan-Özgür Özel zirvesine ilişkin ilk açıklama: 'Asgari ücrete zam' talebi öne çıktı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 20:53

Güncelleme: 11.06.2024 - 21:13

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e CHP Genel Merkezi’nde iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özel karşıladı. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

CHP Genel Merkezine, Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun bulunduğu Türk bayrağı çekildi.

İLK AÇIKLAMA AKP'DEN GELDİ

Görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Zirvede, Gezi Davası’ndan asgari ücretlilere, Emine Şenyaşar’dan emekli maaşlarına kadar pek çok konu konuşuldu.

Kritik görüşme sonrası ilk açıklama AKP cephesinden geldi. İade-i ziyarete dair açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, diyalog ortamının sürmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi, “Bu olumlu havanın heba edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Görüşmede yeni anayasa ve ekonomi konularının gündeme geldiğine değinen Çelik, “Cumhurbaşkanımız yeni anayasa hakkında görüşünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Programı’yla elde edilen kazanımların korunacağını vurguladı. Programa zarar verecek popülist tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir. Arzu edildiği takdirde Bakan Şimşek’in CHP’ye bilgi vereceğini ifade etti” dedi.

Çelik, "Sayın Özel'in bir talebi oldu mu?" sorusuna ise “Sayın Özel'in söylediklerini ifade etme konusunda bizim nezaket gösterip onu CHP'li arkadaşlara bırakmamız daha doğru olur. Ben bizim zaviyemizden bu toplantının nasıl görüldüğünü ifade etmek isterim. Kuşkusuz kendileri ekonomi, reel sektörlerle ilgili konular gündeme geldi. Tarımdan eğitime kadar. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümetimizin yaptığını anlattı. Sayın Özel'in değerlendirmelerinin açıklamalarının CHP Genel Merkezi tarafından yapılması daha doğru olur” yanıtını verdi.

CHP'DEN ZİRVEYE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Görüşmeye dair CHP kanadından ilk açıklamayı ise CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptı.

Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Diyalog kanalı açılmıştır. Açılan diyalog kanalı bizi ilkelerimizden vazgeçirmez.

* Genel Başkanımız, temmuz ayında asgari ücrete mutlaka zam gerektiğini iletti.

* Gezi, Sinan Ateş cinayeti, Şenyaşar Davası ve kayyumlar gündeme getirildi.

* Anayasa meselesi Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirildi.

* Türkiye’nin yararına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız.

* Sokak hayvanları için kalıcı çözümde beraber çalışmaya hazırız.

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