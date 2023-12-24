Özgür Demirtaş'tan borsa yatırımcılarına uyarı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:07

Güncelleme: 24.12.2023 - 15:07

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabı üzerinden yaptığı ankette borsa yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Demirtaş, ankette "100 liralık yatırımınız var: Önce yüzde 10 arttı. Sonra yüzde 10 düştü. Sonra yüzde 10 daha arttı. Sonra yüzde 10 daha düştü. Şu anda kaç liranız var" sorusunu takipçilerine yöneltti.

507 bin 118 kişinin katıldığı ankette 101,1 lira diyenlerin oranı yüzde 5,1, 100 lira diyenlerin oranı yüzde 14,9, 98,01 lira diyenlerin oranı yüzde 68, 99,1 lira diyenlerin oranı ise yüzde 11,9 oldu.

"DURDUĞUNUZ YERDE PARA KAYBETTİRİYOR"

Özgür Demirtaş, anketin sonuçlarına ilişkin bir paylaşım daha yaparak katılanların yüzde 30'dan fazlasının yanlış yanıt verdiğini ifade etti.

Borsa yatırımcısına uyarılarda bulunan Demirtaş, şunları kaydetti:

"500 bin kişi oy kullandı. Yüzde 30’dan fazla kişi yanlış yanıt verdi. Doğru yanıt 9,01. Türkçesi: aynı oranda ARTAN ve AZALAN bir borsa o testere anında size durduğunuz yerde para kaybettiriyordur… Dikkatli olun."