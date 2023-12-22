Bakan Mehmet Şimşek 'Borsa bir oyun alanı değil' diyerek uyardı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul ile benzer ülke borsaları arasında mesafe olduğuna değinerek, “Borsa bir oyun alanı değildir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:32
Bakan Mehmet Şimşek 'Borsa bir oyun alanı değil' diyerek uyardı
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuştu.

Bakanı Şimşek, Borsa İstanbul ile benzer ülke borsaları arasında mesafe olduğunu belirttiği konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir” dedi.

Şimşek, "Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık. OVPnin hedeflerinden biri sermaye piyasalarını derinleştirmek. Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Makrofinansal istikrar pekişiyor. Son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven var. TL varlıklara ciddi bir talep var.

'AYLIK ENFLASYONDA İVME KAYBI HIZ KAZANACAK'

Bir sihirli değnek varsa şudur, biz birikimlerimimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksik mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Bu yönde çok ciddi ilerleme var. Aylık enflasyonda ivme kaybı söz konusu. Bu 2024'te daha da ivme kazanacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek."


Hazine ve Maliye Bakanı Borsa İstanbul OVP

İlgili Haberler

OVP’de esnek çalışma, yeni emeklilik sistemi gibi maddeler emekçiyi tedirgin etti: Sendikalar izlemede

OVP’de esnek çalışma, yeni emeklilik sistemi gibi maddeler emekçiyi tedirgin etti: Sendikalar izlemede
Ortağı da inanmadı... Fatih Erbakan'dan iktidara 'OVP' eleştirisi

Ortağı da inanmadı... Fatih Erbakan'dan iktidara 'OVP' eleştirisi
Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı, ofisinde yaşamına son verdi

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı, ofisinde yaşamına son verdi

En Çok Okunan Haberler