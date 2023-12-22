KAP'a bildirildi... Borsa İstanbul'a yeni endeks geldi: BIST 500
Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, bugünden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başladığını duyurdu.
Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'nin 22.12.2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlandığını açıkladı.
Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Borsamız tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır'' denildi.
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