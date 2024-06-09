Özgür Demirtaş'tan 'boş külah' paylaşımı: 'Geçmiş olsun Türkiye'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 20:14

Güncelleme: 09.06.2024 - 20:14

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin ekonomik sorunlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda adından sıkça söz ettiriyor. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı olan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde tanesi 10 TL'ye satılan yaprak sarma fotoğrafıyla büyük yankı uyandıran Demirtaş, yeni paylaşımıyla yine ses getirdi.

BOŞ KÜLAH PAYLAŞIMI

Son paylaşımında bir tatlıcıya ait bir notu yayımlayan Prof. Dr. Demirtaş, boş külahın 6,5 TL'den satıldığını belirtti.

"Üzgünüz" ifadesiyle başlayan notta, "Maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir" uyarısı dikkat çekti.

Bu paylaşımda Demirtaş, "Geçmiş olsun Türkiye. Türkiye ekonomi modeli" ifadelerini kullanarak ekonomik durumu eleştirdi.