Merkez'in rezervlerine ilişkin Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum: 'Madem böyle olacaktı...'
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 31 Mayıs itibarıyla Merkez’in swap hariç net rezervlerinin artıya geçmesine ilişkin, "Madem böyle olacaktı, niye böylesine çılgınca enflasyon yarattınız. İnsanları fakirleştirdiniz" dedi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervi yerel seçim sonrası geçen dokuz haftada yaklaşık 67 milyar dolar arttı ve dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında pozitife geçti.
Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu iki bankacı, swap hariç net rezervin geçen hafta artı 1,5 milyar dolara toparlandığını hesapladı.
Swap hariç net rezerv böylece Mart 2020'den bu yana ilk defa pozitife geçerken, bankacılar geçen hafta yaşanan artışın 6,5 milyar dolar olduğu hesapladılar.
'NİYE BÖYLE ÇILGINCA ENFLASYON YARATTINIZ'
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin dört yıl aranın ardından pozitife geçmesi hakkında yorum yaptı.
Demirtaş paylaşımında TCMB net rezerv grafiğini paylaşarak "Bir devrin sonu. Madem böyle olacaktı, Niye böylesine çılgınca enflasyon yarattınız. İnsanları fakirleştirdiniz. Ahh Ahh" dedi.
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