Özgür Demirtaş’tan dolar yorumu: 'Bunu daha önce de yazmıştım…'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:27

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:27

Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar 21.67 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 23 lirayı ilk kez aştı ve 23,71 seviyesine ulaştı.

Doların bu artışı ile ilgi olarak ekonomist Özgür Demirtaş'tan yorum gecikmedi. Kişisel sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Sevgili Arkadaşlar Dolar-TL deki yukarı hareket şaşırtıcı değil. Suni olarak baskılanıyordu. Ederi çok daha yükselteydi. Baskılama azalınca Ederine gidiyor. Şaşılacak bir şey yok. Bunu daha önce de yazmıştım…"

Sevgili Arkadaşlar Dolar-TL deki yukarı hareket şaşırtıcı değil. Suni olarak baskılanıyordu. Ederi çok daha yükselteydi. Baskılama azalınca Ederine gidiyor. Şaşılacak bir şey yok. Bunu daha önce de yazmıştım… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 6, 2023

KABİNENİN GÜNDEMİ EKONOMİ

Piyasalar bu açıklamaları ekonomi politikalarında sürdürülemez olarak eleştirilen bir yapıdan normalleşmeye geçişin ilk sinyalleri olarak yorumlandı. Şimdi ise piyasalar Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere bankacılık ve sermaye piyasaları düzenleme kurumları, Türkiye Varlık Fonu ve kamu bankaları yönetimlerindeki değişiklikleri beklemeye başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB başkanlığına ataması beklenen Gaye Erkan Mehmet Şimşek ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Piyasalar atamalar ardından ise uygulanacak politikaların detaylarını izleyecek. Bu kapsamda Şimşek'in çalışmaya başladıklarını söylediği orta vadeli programı öne çıkması beklenen metinler arasında yer alacak.