Özgür Demirtaş'tan hükümete 'banknot' çağrısı: Zaten mecbur yapacaksınız, neyi bekliyorsunuz?

Yayınlanma: 07.02.2024 - 18:01

Güncelleme: 07.02.2024 - 18:02

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle kullanımında zorluklar yaşanan banknotlarla ilgili Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ekonomi yönetimine çağrı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, 500 ve 1000 liralık banknot basılması gerektiğini dile getirdi.

Banknotların piyasasa sürülmesi için uzun süredir çağrı yaptığı söyleyen Özgür Demirtaş, "Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Çağrıda bulunuyorum:



500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye.



Seçim sonrası zaten MECBUR yapacaksınız.



Neyi bekliyorsunuz? — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 7, 2024

Demirtaş'ın paylaşımın şu ifadeler yer aldı:

"Uzun süredir Çağrıda bulunuyorum: 500 ve 1000 TL’lik banknot basın diye. Seçim sonrası zaten mecbur yapacaksınız. Neyi bekliyorsunuz?"

EN BÜYÜK BANKNOT 200 TL

Türkiye'nin tedavülde olan en büyük parası şimdilik 200 lira. 200'lük banknotun satın alma gücü uygulanan ekonomi politikası sonucu hızla eridi.