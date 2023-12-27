Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücrete ilişkin ilk değerlendirme: Tarih verdi 'düşecek' dedi...

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, önümüzdeki yıl için 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu. Hesaplamalarına göre asgari ücretin nisan ayında açlık sınırının altına düşeceğini savunan Demirtaş, 'enflasyonla mücadele'ye vurgu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 21:38
Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücrete ilişkin ilk değerlendirme: Tarih verdi 'düşecek' dedi...
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Asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücret kararını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Işıkhan kararla çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirtirken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin lira talep ettiklerini ve karara şerh koyduklarını açıkladı.

TARİH VEREREK AÇLIK SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından asgari ücretle ilgili ilk yorumunu yaptı. Demirtaş paylaşımında "Asgari ücret açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi açıklanan ücret açlık sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli" ifadelerini kullandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Yüzde 49 oranında zam yapılan yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

 


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