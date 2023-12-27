Son dakika... Asgari ücret belli oldu! Yüzde 49 zam

Yayınlanma: 27.12.2023 - 20:11

Güncelleme: 27.12.2023 - 20:40

Yaklaşık yedi milyonu doğrudan, geneli de dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç tamamlandı, 2024'te geçerli olacak asgari ücret belli oldu.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini bugün AKP Genel Merkezi'nde tamamladı.

İşçi ve işveren tarafı 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı.

YENİ ASGARİ ÜCRET

Bakan Işıkhan, verdiği bilgiye göre, aylık asgari ücret 2024 yılında bir işçi için net 17 bin 2 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. Bakan Işıkhan, "Önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

Asgari ücrete kamu desteği 500 lira olarak uygulanıyordu. Bu destek yüzde 40 artışla 700 liraya çıkarıldı.

Türk-İş yeni asgari ücrete şerh düştü. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay taleplerinin 18 bin lira olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

Yeni açıklanan 17 bin 2 liralık asgari ücret, döviz kuruyla tam 578 dolara tekabül ediyor. 2023’de 446 dolardı 2022’de ise 323 dolardı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADARDI?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyordu.