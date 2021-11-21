Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu: "Twitter'dan reklamı yapılan..."

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada yapılan kripto para reklamlarına dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 10:27
Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu:
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kripto paralara dair Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada yapılan kripto para reklamlarına dikkat çeken Demirtaş, "Twitter'dan reklamı yapılan Koin ve Tokenlara yatırım yapmayın" dedi.

Demirtaş devamında, "Sözlük sitelerinin taraftar tokenlarına ve benim twitlerimin altında reklamı yapılan tokenlara yatırım yapmayın" açıklamasında bulundu. Demirtaş, "Sadece White Paperını anladığınız coin ve tokenlara yatırım yapabilirsiniz" diye de ekledi.

İşte o paylaşım:


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