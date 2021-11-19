Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (19 Kasım 2021)
Bitcoin ve Ethereum, geçtiğimiz hafta kırılan rekordan sonra gelen kâr satışlarının ve ABD'den gelen düzenleme sinyallerinin ardından sert geriledi.
Bitcoin, hafta başından bu yana süren düşüşlerin ivme kazanmasıyla haftanın son iş gününe yüzde 7 kayıpla girdi.
Bu haftaya 65 bin 500 dolar dolar bandına başlayan Bitcoin, günün ilk saatlerinde düşüş eğilimini sürdürerek 55 bin 600 dolara kadar geriledi. 56 bin seviyelerinin altında işlem gören Bitcoin’deki düşüş trendini ABD’de yaşanan gelişmeler tetikledi.
13 Ekim tarihinde 56 bin doların altına kadar çekilen Bitcoin daha sonra yükseliş ivmesi kazanmış ve geçtiğimiz hafta 69 bin dolar seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu yinelemişti.
Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para Ethereum ise 4 bin 864 dolarla tüm zamanların zirvesini gördükten sonra başlayan düşüş trendiyle dün 4 bin doların altına kadar geriledi.
SERT DÜZENLEME SİNYALLERİ
Kripto paralardaki bu hafta yaşanan düşüşlerde geçen haftaki rekorun ardından gelen kâr satışları etkili oldu. Aynı zamanda ABD’den gelen sert düzenleme sinyalleri de düşüşü hızlandırdı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta başında kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalaması da düşüşe sebep olarak gösterildi. Bu yasa ile ABD’de aracı kurum, komisyoncu tanımını genişletilerek tüm komisyoncuların vergi yasası çerçevesinde işlemlerini raporlaması öngörüldü.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Ayrıca ABD'li düzenleyici kurumlardan gelen düzenleme sinyali de düşüşü tetikledi.
Önceki gün Fed Philadelphia tarafından düzenlenen bir finansal teknoloji konferansında konuşan OCC Başkan Vekili Michael Hsu, Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetim Ofisi'nin (OCC) kripto paralar konusunda ortak bir açıklamaya hazırlandığını belirtti.
HİNDİSTAN'DA DÜZENLEME GELİYOR
ABD'deki gelişmelerin yanında Hindistan'da da hükümetin bir kripto düzenleme tasarısı sunmayı planladığı öğrenildi.
Tasarı, ülkede kriptoyu tamamen yasaklamasa da ödeme aracı olarak kullanılmasını ve kripto reklamlarını yasaklıyor. Ancak yasa ile kripto varlıkların hükümet tarafından tanınması bekleniyor.
Kaynak: Sözcü
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