Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Gelin dönün bu yoldan
Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde karar alacağı iddialarına ilişkin yaptığı bir paylaşımda, "Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz" çağrısında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Burada konuşma yapan Erdoğan'ın "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" ifadelerini kullanmasının ardından, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler oluştu.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN."
İnsanın uykusu gelmiyor.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 17, 2021
Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz.
Faiz indirimi ile malları değerlenen Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz.
Gelin dönün bu yoldan. YAPMAYIN.
İlgili Haberler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında ‘Faizi savunanlarla aynı yolda yürümeyiz’ dedi
- Son dakika | TÜSİAD'ı hedef alan Erdoğan'dan "faiz" mesajı: "Bunlar nasıl iş adamı"
- Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan 'faiz indirimi' açıklaması: "Yaşanan tam anlamıyla Kanal İstanbul inşaatına zemin hazırlamadır"
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- AKP'nin ilham kaynağı hakkında suç duyuruları
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- TÜSİAD'ı hedef alıp faiz mesajı verdi
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Sonuçlar genel merkezi şoka uğrattı