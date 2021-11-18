Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında ‘Faizi savunanlarla aynı yolda yürümeyiz’ dedi

18 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimiyle ilgili “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezi üzerinden bu kez kendi partililerine yönelik “Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim” dedi. Erdoğan’ın bu sözleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı hedef aldığı kaydediliyor. Elvan’ın, Erdoğan’ın sözleri sonrası dünkü grup toplantısı bitiminde “Meclis’ten en önce ayrılan isimlerden olması” da dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kulislerinde de “Bakan Elvan en kısa sürede görevden azlini isteyecek” değerlendirmelerinin yapıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet, 5 Kasım’da, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “MB’nin yeni bir faiz indirimi kararı alacak olmasına” karşı çıktığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifasını sunduğu, ancak Erdoğan’ın söz konusu istifayı kabul etmediğini haberleştirmişti.

Erdoğan’ın, Elvan’ın önceki gün İstanbul’da, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmadaki “Enflasyonda maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümenin önkoşulu fiyat istikrarından geçiyor. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir şekilde gösteriyor, iç talep gelişmelerini çok yakından takip ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece döviz kuru istikrara kavuşacak, ülke risk primi düşecektir” şeklindeki sözlerine “tepki gösterdiği”, bu nedenle grup toplantısında “Bizim arkadaşlara ne oluyor?” ifadelerini kullandığına işaret ediliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan Erdoğan’ın, Lütfi Elvan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde “kamuoyunun da dikkatini çeken sözlerine kızdığı” da konuşuluyor. Elvan, bakanlığının komisyondaki görüşmelerinde, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumların doğru olmadığını savunmuş ve “Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor. Dolayısıyla, burada hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurtiçi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor” demişti. Elvan’ın bu sözleri “Sürekli cari fazla vurgusu yapan MB’ye mesaj mı veriliyor?” yorumlarını da beraberinde getirmişti. Bununla birlikte Elvan’ın, yine komisyondaki görüşmelerde, HDP’li Garo Paylan arasında geçen diyaloğu da dikkat çekmişti. Paylan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç mudur?” sorusuna Elvan’ın, “Onu karşılıklı konuşalım, olur mu Garo?” yanıtını vermesi de dikkat çekmişti. Bütçe görüşmelerinin ardından da AKP kulislerinde, “Bakan Elvan, üstü kapalı olarak hükümetin para politikalarını eleştiriyor. Bakanlık ile hükümet politikaları arasında oturmayan durumlar var” yorumları da yapılmıştı.