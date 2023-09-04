Pahalı TV satışında rekor

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:00

Berlin’de düzenlenen IFA 2023 kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Samsung Electronics Türkiye Görüntü ve Ses Sistemleri Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım, Mart 2022’den bu yana özellikle ABD ve Avrupa’da TV pazarının daraldığını, globaldeki daralmanın yüzde 10’u bulduğunu kaydederek, daralmayan tek bölgenin içinde Türkiye’nin de yer aldığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Avrupa ve Çin’de yüzde 18 daralma var. Türkiye’de parasal genişlemeden dolayı küçülme yok. Premium dediğimiz üst segment 1500 ile 2500 dolar fiyatlı ürünlere ciddi artış var. Satışlarda Türkiye tarihinin en yüksek hacmi yakalandı. Fiyatı 1500 dolar olan televizyon satışlarının payı iki yıl önce yüzde 5.3 iken şu anda yüzde 22’ye dayandı. İnsanlar daha iyisini almaya meylediyor. Orta segment cihazlarda pazar daralıyor. Bu yıl giriş seviyesi TV satışları da çok arttı” dedi.

‘DARALMA BEKLENTİSİ’

Samsung Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Direktörü Mustafa Tolunay Aslan da, iç pazarda beyaz eşya satışlarının ilk 7 ayda beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Çünkü parasal genişleme durmadı. Ancak satışların bir yerde durması gerekiyor. Gelecek yıl yerel seçimler var. Tüketici cihaz alırken önce markaya sonra fiyata bakıyor” diye konuştu. Tüketicinin çamaşır makinesinde geniş çaplı ürünlere kaydığını anlatan Aslan, “Hedefimiz 10 kg ve üstü segmentte pazar liderliğine ulaşabilmek” dedi.