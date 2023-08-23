RTÜK'ten 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:36

Güncelleme: 23.08.2023 - 16:59

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), S SPORT+, NR 1 TÜRK ve POWER TV'ye yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Üst Kurul'un gündemindeki izleme raporları karara bağlandı.

S SPORT+ kataloğunda yer alan maç yayınlarındaki yasak bahis reklamlarını ele alan Üst Kurul, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu aşamasında oynanan NK Maribor-Fenerbahçe futbol karşılaşmasındaki ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını tespit etti. RTÜK, yasak tanıtımların sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına yerleştirilmesini "yasa ihlali" olarak değerlendirdi. Yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

DANS KLİBİNDE 'EROTİK İÇERİK' BULDULAR

Üst Kurul, NR 1 TÜRK'ün DJ SET programı hakkında hazırlanan raporu ele aldı. Popüler şarkıların DJ performanslarının dans klipleriyle ekrana geldiği programı inceleyen RTÜK üyeleri, "söz konusu dans kliplerindeki erotik içeriklerin çocuk ve gençlerin ekran başında olabileceği korumalı saat aralığında yayımlandığı" tespitinde bulundu. RTÜK, yayıncı kuruluşa yasa ihlali yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

'BUZLANMAYAN SİGARA' CEZASI

POWER TV'deki "Power Hits" isimli programda yayımlanan bir klipte de "muhtelif zamanlarda sigara görüntülerinin açıkça ekrana geldiği, sigara görüntülerini gizlemeye yönelik buzlama tekniği gibi herhangi bir uygulama kullanmadığını" belirleyen Üst Kurul, bu televizyon kanalına da "yayıncılık ilkesi ihlali" yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.