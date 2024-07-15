Türkiye'nin en yeşil 7 sahil beldesi

GÖKÇEADA

Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, Ege Denizi'nde bulunur ve doğal yaşam alanlarıyla ünlüdür. Ada, zengin bitki örtüsü, plajları ve temiz denizi ile hem dinlenmek hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.