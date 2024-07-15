Türkiye'nin en yeşil 7 sahil beldesi
Türkiye'nin muhteşem doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için sahil bölgeleri, yeşilin ve mavinin eşsiz uyumunu sunuyor. Hem denizin serin sularında yüzmenin keyfini çıkarabileceğiniz hem de doğanın içinde huzuru bulabileceğiniz bu yerler, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.
KAŞ
Antalya'nın batısında bulunan Kaş, muhteşem doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla biliniyor. Eşsiz koyları ve yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla Kaş, doğa tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon.
AKYAKA
Muğla'nın incisi Akyaka, az gelişmiş ve doğal yapısını korumuş ender bölgelerden biridir. Azmak Nehri'nin kıyısında yer alan bu beldede, tertemiz deniz ve yemyeşil doğa iç içe geçmiştir.
DATÇA
Muğla'nın batısında, Ege'nin en güzel kıyı şeritlerinden birinde yer alan Datça, zeytin ağaçlarıyla bezenmiş sahilleri ve doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeker. Datça Yarımadası'nda bulunan Knidos Antik Kenti de tarihi ve kültürel zenginlik katmaktadır.
ÇIRALI
Antalya'nın batısında, Olimpos Milli Parkı içinde yer alan Çıralı, doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ile bilinir. Likya Yolu'nun güzergahında bulunan bu bölge, trekking yapmak isteyenler için de ideal bir destinasyondur.
AMASRA
Karadeniz'in incisi Amasra, yeşilin ve mavinin bir araya geldiği eşsiz bir sahil kasabasıdır. Tarihi surları, nefes kesen manzarası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunar.
GÖKÇEADA
Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada, Ege Denizi'nde bulunur ve doğal yaşam alanlarıyla ünlüdür. Ada, zengin bitki örtüsü, plajları ve temiz denizi ile hem dinlenmek hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.
ASSOS
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos, antik dönemden kalma tarihi yapıları ve zeytin ağaçlarıyla çevrili doğal güzellikleriyle bilinir. Burada Apollon Smintheion Tapınağı gibi tarihi eserler de ziyaret edilebilir.
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