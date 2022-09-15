Bakan Kurum'dan canlı yayında tepki çeken sözler: 'İzmir şu an işgal altında'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayın programında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alırken "İzmir şu an işgal altında" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iktidarın ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ adıyla duyurduğu konut projesiyle ilgili merak edilenleri anlattığı Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge programında İzmir Büyükşehir Belediyesi için tepki çeken sözler sarfetti.
Bakan Kurum, CHP'li büyükşehir belediyesini hedef aldığı konuşmasında "İzmir işgal altında" dedi. Kurum, "Şu an maalesef İzmir, beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Onlar 'Osmanlı'yı işgal etti' diye anlatıyor gerçi ama" ifadelerini kullandı.
Bu sırada programın sunucusu Ahmet Hakan Coşkun'un bu sözler üzerine araya girerek Bakan Kurum'a "Aman öyle demeyin", "Bence yine de bu cümlelerle ifade etmeyin" gibi tavsiyelerde bulunması dikkat çekti.
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