Palamut fiyatları yüzleri güldürdü: Kilosu 70 TL'ye kadar indi!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:10

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:10

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Karadeniz’e açılan balıkçılar, ağlarını palamutla doldurdu. Birkaç saat içerisinde kasalar dolusu palamut yakalayan balıkçılar limana döndü. Balıkçıların yaşadığı palamut bolluğunu haber alan vatandaşlar ise limanın yolunu tuttu. Limanda ağlardan çıkartılan palamutlar 70 TL’den vatandaşlara satıldı. Vatandaşlar, 1 kilogram ağırlığın üzerinde palamudun tanesini 70 liraya almanın sevincini yaşadı.

UCUZ BALIĞA İLGİ YOĞUN

Balıkçılar, büyükşehirlerde tanesi 120 TL’den satılan palamudu 70 liradan sattıklarını ve yurttaşlar bu sebeple yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl fiyatlar sebebiyle balık yiyemediklerini söyleyen yurttaşlar bu yıl yaşanan palamut bolluğunun yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Ucuz olması sebebiyle sürekli balık aldıklarını ifade eden yurttaşlar balıkçılara teşekkür etti.