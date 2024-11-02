Hekimler greve çıkıyor: 3 gün sürecek

Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:06

Güncelleme: 02.11.2024 - 10:06

Aile hekimlerinin ‘eziyet yönetmeliği’ olarak nitelendirdiği yönetmelik değişikliğinde Sağlık Bakanlığı’nın geri adım atmaması üzerine hekimler 5-6-7 Kasım’da grev kararı aldı.

Hastanelerde yaşanan randevu krizinin önüne geçmek için hayata geçirildiği öne sürülen yönetmeliğin, bilimsel temellerden uzak olduğunu ve muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğu savunan hekimlerin yönetmeliğe tepkisi büyüyor.

3 GÜN SÜRECEK

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

DOKTORLARIN YETKİSİ KISITLANIYOR

Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için daha önce dava da açan AHEF tarafından yapılan açıklamada iş bırakma gerekçeleri şöyle sıralandı:

• İhtiyacı olan hastayı hastaneye sevk etmemiz istenmiyor.

• Hekimin ilaç yazma yetkisi kısıtlanıyor.

• Hasta hekim ilişkisi müşteri ilişkisine çevriliyor.

• Hastayı tedavi etme özgürlüğümüz kısıtlanıyor.

• Belirsiz hedef puanlarla sözleşmemizi feshedip, mesleki güvencemiz yok ediliyor.

BAKAN 'TAKİP EDECEK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında açıklama yaptı.

Bakan Memişoğlu, "Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilirler. Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip ediyor olacağım" ifadelerini kullandı.