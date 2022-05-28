Şekeri de çökerttiler! CHP'li İlhami Özcan Aygun: 'Hangi şirketler büyük vurgun yapmaktadır'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili cumhurbaşkanı kararı ve Ticaret Bakanlığı tebliği ile kamış veya pancar şekerinde tarife kontenjanı miktarı 400 bin ton olarak belirlendi.

15 Ekim’e kadar yapılacak bu ithalat için ayrıca sıfır gümrük vergisi uygulanacak. İthalat yetkisi ise şeker piyasasını yönetmekle görevli Türkşeker yerine özel firmalara verildi.

Bu gelişmeyi yorumlayan isimlerden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bazı firmaların karar çıkmadan 10 gün önce Hindistan, Pakistan ve Polonya’dan ithal ettikleri şekeri gemilerde beklettiklerine işaret ederek “Cumhurbaşkanlığı kararı ile şeker depolardan çıkarken gemiler limanlara yanaşmaya başlamıştır. Hangi şirketler büyük vurgun yapmaktadır” sorusunu yöneltti.

Şeker-İş Sendikası ise 400 bin ton şeker ithalatının tahmini değerinin 320-350 milyon dolar düzeyinde olacağını açıkladı. Bu yıl şeker ithalatına uygulanacak vergi oranının yüzde 135 düzeyinde olduğuna işaret eden Şeker-İş, sıfır vergi uygulamasıyla bu vergiden vazgeçileceğine de dikkat çekti.