Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avansın bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:09
Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine avans ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Yumaklı, X sosyal medya platformundan, pancar üreticilerine yapılacak ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.


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