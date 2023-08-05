HKP'den Bakan İbrahim Yumaklı ve TMO yetkilileri hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 05.08.2023 - 22:39

Güncelleme: 05.08.2023 - 22:48

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Niğde Hüyük’te sattığı depolarını, satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiraladığı ortaya çıktı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Niğde Hüyük’te sattığı depolarını, satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiraladığı ortaya çıktı.



Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Yönetim Kurulu üyeleri ile TMO… pic.twitter.com/Z9BoJCByQd — HKP (@kurtuluspartisi) August 5, 2023

Bunun üzerine HKP avukatları; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Yönetim Kurulu üyeleri ile TMO Konya Başmüdürü Mehmet Barlak’ın “Anayasa’yı ihlal”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“TMO KURULUŞ AMACINDAN UZAKLAŞMIŞTIR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Niğde merkeze bağlı Hüyük köyü mevkiinde TMO’ya ait olan ve halen TMO alım merkezi durumundaki depo siloları satılıyor, satış fiyatına TMO tarafından tekrar kiralanıyor” dedi.

(Adnan Okur)

TMO’nun kuruluş amacını anımsatan Okur, “Çiftçimizin ‘kara gün dostu’ olması gereken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kuruluş amacından uzaklaşmakta, çiftçimizin ve tüketicilerin sesini, feryatlarını görmezden gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMİYORUZ”

“HKP olarak bu yolsuzluğu, bu vurgunu, çiftçimize yapılan bu ihaneti de yargıya taşıdık” diyen Okur, şunları kaydetti: “Memleketin neresinde olursa olsun vatana, emekçi halka karşı yapılan zulme, ihanete, haksızlığa, kamu malını yağmaya karşı mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Halka, vatana karşı işlenen suçların zaman aşımı olmaz. Bu suçları işleyenler, eninde sonunda gücünü vicdanlarından ve hukuktan alan hakimler, savcılar karşısına çıkartılıp, çelik bilezikle tanıştırılacaklar. Bundan kaçışları yok.”