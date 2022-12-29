29 Aralık 2022 Perşembe, 16:48

Türkiye’nin giyim markalarından Panço satılıyor. Çocuk giyimde öne çıkan Panço’nun sahibi Kuzu Grup oluyor.

Dünya'dan Kerim Ülker'in aktardığına göre, anlaşma tamamlandığında Kuzu Grup, böylece tekstil alanında önemli bir satın almaya imza atacak. Edinilen bilgilere göre, Kuzu Grup satın almayı Kuzu Hazır Giyim adlı firma üzerinden yapacak.

Panço Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden ve Levant Retail Holdings II S.a.r.l, Moris Benezra, Sadi Levi ve Hayım Levi'ye ait hisselerin tamamı Kuzu Hazır Giyim Perakende A.Ş. tarafından devralınacak.

1978 yılında, toptan satış ile Eminönü Sultanhamam’da ticaret hayatına başlayan Panço, 1984 yılında markalaşma sürecine ilk adımını atıp, Şişli’de ilk mağazasını açtı. taçlandırmıştır. 40 yılı aşkın süredir Panço, çocuk giyiminde uzmanlaştı.



