Giyim de lüks oldu: Monta 36 ay taksit!

06 Kasım 2022 Pazar, 03:20

Ekonomik krizin boyutu gün geçtikçe yurttaşın bütçesini daha da zorluyor. Yeni gelen ödeme seçeneği ile bazı alışveriş siteleri, doğrudan bankalarla anlaşma yaparak “alışveriş kredisi” uygulamasını getirdi. “Krediye uygun” işaretiyle sitede satılan ürünler 36 ay taksit imkânı ile alışveriş kredisi kapsamına alındı. Bu ürünler arasında mont ve botların da olması dikkat çekti. Orta kalitede bir kışlık mont ya da botun fiyatı 36 ay taksit imkânıyla neredeyse iki katına ulaşıyor. Örneğin, yurttaş 4 bin 500 liraya satılan bir montu 36 ay taksitle almak istediğinde aylık 212 lira ödeyecek. Böylece yurttaşın mont için ödediği tutar 7 bin 600 liraya kadar çıkacak.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, getirilen “alışveriş kredisi” uygulamasına mont ve botların dahil edilmesini ve bunun yurttaşın bütçesine olan etkisini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Çakar, “Yurttaşların peşin para vererek giysi alabilecek imkânları azaldı. Dar gelirli kesim zorunlu ihtiyaçlarını ancak taksitle alabiliyor. Bu nedenle daha önce azaltılan taksit sayısının yeniden artırılması zaten gerekliydi. Şu anda Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi yaşanıyor. İnsanlar aç, giysilerini, ihtiyaçlarını neyle alacak? Ancak taksitle alabilir” dedi.

PİYASA BAŞIBOŞ

Çakar, peşin fiyatı daha düşük olan montların taksitle daha yüksek fiyata gelmesiyle ilgili de “Piyasa başıboş. Firmalar istediği gibi faizi belirliyor. İnsanların montu taksitle alması neredeyse peşin fiyatının iki katına yükseltiyor. Bu da bir başka kriz ve sorun. Taksit sayısının artırılması doğru bir karar fakat çözüm değil. Çözüm insanların satın alma gücünün yükseltilmesi, işsizliğin giderilmesi ve pahalılığın önlenmesidir” değerlendirmesini yaptı.



