Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına verdiği giyim yardımı tepki çekti: 'Çorap bile alınmaz'

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yıllık giyim yardımı olarak 38.29 TL yatırdı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bu parayla “çorap bile alınamayacağını” söyledi.

İlgezdi, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre hemşirelere yıllık 2 adet hemşire forması, 1 çift ayakkabı, 2 adet kep, 2 adet çorabın verilmesi gerekirken yönetmeliğe aykırı bir şekilde hemşirelerin banka hesaplarına da nakdi 171.71 TL para yatırıldı. Üstelik bu para ile hemşire forması dahi alınamıyor” ifadelerini kullandı. Sağlıkçılara yasal hakları olan mesleki kıyafetlerin temin edilmemesini eleştiren İlgezdi, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. maddesi çok açıktır. ‘Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.’ Sağlık emekçilerinin banka hesaplarına yatırılan bu para hem yönetmeliğe aykırıdır hem de piyasa şartları göz ardı edilerek yatırılan bir miktardır” dedi. Kurumlarda 11 bin ile 16 bin TL arasında değişen miktarlarda, günün şartlarına uygun giyim yardımları yapıldığının bilindiğini kaydeden CHP’li İlgezdi, “2023 Merkez Bütçesi’nden 3. büyük payı aldığı için övündüğünüz Sağlık Bakanlığı, neden giyim yardımına bütçe ayırmadı?” diye sordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren İlgezdi, şu soruları yöneltti:

“Giyim yardımı için yatırılan bedeller hangi kriterlere göre belirlendi? Yönetmeliğe aykırı olarak neden kıyafetler ayni olarak verilmedi? Hekim ve sağlıkçılara yatırılan 34 ila 38.29 lira arasında değişen oranlardaki giyim yardımı ile hangi kıyafet alınabilir?”