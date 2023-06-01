Pandemi cezaları iade edilecek! İşte ödenecek tutar...

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:00

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:15

Salgın döneminde kesilen cezaların iadesinde ayrıntılar belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre, bu kapsamda 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilcek. Toplam iade tutarı 309 milyon TL'yi bulacak.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ CEZASINI ÖDEDİ

Pandemi sürecinde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi. Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.

1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2.7 milyar liralık ceza çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.