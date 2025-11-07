Papara’dan beklenen açıklama: Kullanıcıların para iadesi süreci başladı!

27 Mayıs'ta kayyum ataması yapılan ve 31 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, uzun süredir hesaplarındaki paralarına ulaşamayan kullanıcıların beklediği açıklamayı yaptı. Şirket, hesaplarda bulunan bakiyelerin iade sürecinin resmen başladığını duyurdu. Açıklamada, işlemlerin TCMB koordinasyonunda ve belirli bir plan çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

İADELER KADEMELİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİYOR

Papara, kullanıcıların hesaplarında bulunan tutarların kademeli olarak geri ödeneceğini bildirdi. İlk etapta öncelikli gruplara yönelik ödemelerin başladığı ve sürecin birkaç aşamada tamamlanacağı ifade edildi. Yetkililer, kullanıcıların hesap bakiyelerine ilişkin güncel bilgilere yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşabileceklerini vurguladı.

TCMB SÜRECİ DENETLİYOR

Merkez Bankası, Papara’nın faaliyet izninin iptalinin ardından kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sürecin denetim ve koordinasyonunu üstlendi. Yetkililer, iade işlemlerinin güvenli ve hızlı şekilde tamamlanması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

PAPARA'DAN RESMİ AÇIKLAMA