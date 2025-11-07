Papara’dan beklenen açıklama: Kullanıcıların para iadesi süreci başladı!

27 Mayıs'ta kayyum ataması yapılan ve 31 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, uzun süredir hesaplarındaki paralarına ulaşamayan kullanıcıların beklediği açıklamayı yaptı. Şirket, hesaplarda bulunan bakiyelerin iade sürecinin resmen başladığını duyurdu. Açıklamada, işlemlerin TCMB koordinasyonunda ve belirli bir plan çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.
İADELER KADEMELİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİYOR
Papara, kullanıcıların hesaplarında bulunan tutarların kademeli olarak geri ödeneceğini bildirdi. İlk etapta öncelikli gruplara yönelik ödemelerin başladığı ve sürecin birkaç aşamada tamamlanacağı ifade edildi. Yetkililer, kullanıcıların hesap bakiyelerine ilişkin güncel bilgilere yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşabileceklerini vurguladı.
TCMB SÜRECİ DENETLİYOR
Merkez Bankası, Papara’nın faaliyet izninin iptalinin ardından kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sürecin denetim ve koordinasyonunu üstlendi. Yetkililer, iade işlemlerinin güvenli ve hızlı şekilde tamamlanması için gerekli adımların atıldığını bildirdi.
PAPARA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.
Bu kararın ardından, kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.
İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.
Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.