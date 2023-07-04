Papara, İspanyol neobank Rebellionı satın aldı
Finansal teknoloji şirketi Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın aldığını açıkladı. Bu anlaşmayla şirket, Avrupa'ya açılma sürecinde önemli bir adım attığını belirtti.
Finansal teknoloji şirketi Papara, İspanya merkezli neobank Rebellion’ı satın aldığını açıkladı.
Bu anlaşmayla şirket, Avrupa’ya açılma sürecinde önemli bir adım attığını belirtti.
Satın almaya ilişkin görüşlerini paylaşan Rebellion Kurucu Ortağı Sergio Cerro, “Rebellion olarak küresel yatırımcı trendlerindeki değişimler nedeniyle, 2022’nin başlarında uluslararası bir üst düzey oyuncuyla güçlerimizi birleştirmek için stratejik bir M&A (şirket birleşmesi) planı başlattık. Bu satın alma, İspanyol neobankacılık piyasasıyla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan bir projeyi ilerletmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor” dedi.
Papara CEO’su Emre Kenci de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ndeki konuşmasında, Paparanın küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandıklarını vurgulayarak 2023 içinde Avrupa’da iki şirket satın alacaklarını duyurmuştu.
Rebellion, Papara’nın 2023te Avrupa’da tamamladığı ilk satın alma anlaşması oldu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?