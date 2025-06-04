Papara kullanıcılarına işlem kısıtlaması: Denetim süreci başladı!

Finansal teknoloji şirketi Papara hakkında, yasadışı bahisle bağlantılı mali işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında kullanıcı hesaplarında denetim süreci başlatıldı. Şirketin açıklamasına göre, kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor ancak bakiye kullanımı ve finansal işlemler geçici süreyle durdurulmuş durumda.

Papara, kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendirdi. Gönderilen mesajda, "Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

GEÇİCİ İŞLEM LİMİTİ ARTIŞIYLA KULLANICILARA DESTEK

Papara, ödeme işlemlerinde aksamaların önüne geçebilmek için günlük işlem limitlerini geçici olarak artırdığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmeye göre, kullanıcıların kendi hesaplarından Papara'ya para yatırma, Papara'dan kendi banka hesaplarına para gönderme ve ATM'den para çekme işlemleri için günlük limit 10.000 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Papara Card ile yapılan harcamalar ve Papara hesapları arasındaki transferler de günlük 10.000 TL limitine tabi olacak. Bu önlemlerin, kullanıcı deneyimini korumak ve işlemlerde gecikmeyi en aza indirmek amacıyla alındığı ifade edildi.