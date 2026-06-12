Para Politikası Kurulu, yüzde 37’lik politika faizi yine sabit tuttuğunu açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkalığında, üyeler Hatice Karahan, Fatma Özkul, İshak Kara, Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu ile toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), yeni kararını dün açıklayarak politika faizinin (bir hafta vadeli repo ihale faizi) yüzde 37, gecelik borç verme faizinin yüzde 40, gecelik borçlanma faizinin yüzde 35.5’te sabit tutulduğunu duyurdu. Faizler, ocak ayındaki indirimden buyana sabit durumda.

Bir değerlendirme notu da yayımlayan PPK, yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisanda artan enflasyonun ana eğiliminin mayısta bir miktar gerilediğini ifade ederek şunları öne çıkardı: “Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.”

ARA HEDEF VURGUSU

PPK ayrıca, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurguladı. PPK, politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek. PPK ayrıca, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş içinde olacağını tekrarladı.

‘FAİZ İNDİRİM İÇİN ZEMİN KOLLANIYOR

Merkez Bankası PPK’nin kararını değerlendiren ekonomistlerden İris Cibre, “Banka metni beklendiği gibi şahin değil. ‘Gerekirse sıkılaşırız’ cümlesi standart metin. Ama talepteki yavaşlama ve mayısta ana eğilimin gerilediği vurgusu, faiz indirimi için uygun zeminin kollandığına işaret ediyor” derken Timothy Ash, rezerve dikkat çekti: “Asıl önemli olan, İran ve CHP ile ilgili riskler göz önüne alındığında döviz rezervlerindeki kayıptır. Bu riskler azaldığı için Merkez Bankası faizleri sabit tuttu.”

Prof. Dr. Serap Aksoy şu yorumu yaptı: “Zaten faizi indirmesi kendisi ile çelişmesi demek. Zira bir yandan enflasyon raporunda enflasyonu yukarı yönlü revize edip diğer yandan faizi indirmesi kredibilitesi açısından zedeleyici olurdu.” Burcu Aydın ise “Merkez Bankası beklentisi yüksek enflasyon, düşük büyüme yönünde” dedi.