Param, Avrupa merkezli fintek markası Twisto'yu satın aldı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:04

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:04

Türk fintek şirketi Param, yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda Twisto'yu satın aldı.

Param'dan yapılan açıklamada, Twisto'nun Avrupa'nın en hızlı büyüyen finteklerinden biri olduğu belirtilerek, satın alma sonrası Param'ın Avrupa'da önemli bir oyuncu haline geleceği belirtildi.

Açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir blgi yer almadı. Açıklamada yer alan bilgiye göre, Çekya merkezli olarak 2013 yılında kurulan Twisto, 2021 yılında Avustralya merkezli Zip tarafından 89 milyon dolara satın alınmıştı.

Ödemeler ve alışveriş için akıllı çözümler sunan Twisto'nun toplamda 845 milyon Euro işlem hacmi bulunduğu belirtildi.