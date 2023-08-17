Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:18

Bursalı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Bursalı, küresel rekabette öne geçmek için Türkmenistan'a yatırım yapacaklarını açıkladı.

Dünya gazetesinden Kenan Sertalp'in haberine göre, küresel pazarın daraldığını ve üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Bursalı, şöyle dedi:

“Bir asgari ücretlinin bize maliyeti 800 dolar seviyesinde. Geçen sene enerjiden dolayı boyahaneyi kapattık. Elektriği çok tüketen havalı tezgâhlarımız var. Onları da kapattık, kapatmak zorundaymışız da. Çünkü bizim pazarımız Avrupa ve Amerika'da işler çok durgun.

'TÜRKİYE'DE BÜYÜMEK ÇOK ZOR'



Kendi krizlerini yaşıyorlar, Avrupalı temel ihtiyaçlarını alıyor. Örneğin havluda, ‘evde var, bir tane alalım’ diyerek talepleri azaltmaya başladılar. 40 milyon dolar seviyesinde ihracat yaparken bu sene ihracat 10, 15 milyon dolara düştü. Çok ciddi gerileme var. Bugün düşük kapasite çalışıyoruz. Bu şartlar altında Türkiye'de büyümek çok zor. Ürettiğin malı dünya pazarına çıkıp satıyorsun. Dolayısıyla bu maliyetlerle, bu şartlarda bu işi büyük yapmamızın imkânı yok."

Türkiye'de üreterek o pazarları mal satma şansımın olmadığını gördüm” diye konuştu. Geçmişte sadece pamuk üreten Özbeklerin atılımlar sonucu iplik piyasasına hâkim olduklarını hatırlatan Bursalı, “Bugün Özbekler bize rakip oldular. Örme piyasasını duman ediyorlar. Bunların karşısında rekabet etme şansın yok. Sadece Özbekler değil tabii ki; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Vietnam. Malları hem ucuz hem destekleniyor” dedi.

"ELEKTRİK BEDAVA, DOĞALGAZ BEDAVA..."



Türkmen iş birliğiyle bu pazara girdiğini aktaran Bursalı, “Yirmi yıldır Türkmenistan'dan iplik alıyoruz. Türkmenistan yılda üç yüz bin ton pamuk üreten bir ülke. Enerjisi çok ucuz, dünyanın beşinci büyük doğalgaz rezervine sahip. Bizde elektrik 20 cente çıkmış, şu anda 10 sent civarında Türkiye'de. Özbekistan'da 4 cent, Hindistan'da 6, 7 cent. Türkmenistan'da ise, bir kilovatı değil, 100 kilovatı bir cent. Dolayısıyla şu anda Özbekistan gibi bir açılırsa, kimse Türkmenistan’ı tutamaz. Elektrik bedava, doğalgaz bedava. İşçilik de Türkiye’ye göre ucuz.

Türkiye'de 3 dolara satılan ipliği biz orada 2 doların altında mal ediyoruz. Türkiye’de 8 dolara ürettiğim havluyu 4 dolara mal edeceğim. Yarı yarıya yani, hesabımız o. Rekabet şansımız daha yüksek olacak, yine aynı pazarlara koşturacağız. Türkmen olsa da bizim kalitemizde diyeceğiz. Türkiye üretimlerimizi 8 -9 dolara satmaya çalışıyoruz, satamıyoruz, zorlanıyoruz. Bu yatırımla 7 dolara satacağız. Nihayette insanlar mala bakıyor, fiyata bakıyor” şeklinde konuştu.







