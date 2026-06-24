Paratika ve Nearpay’den akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren işbirliği

Payten Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşu Paratika, kurumsal müşterilerine ve KOBİ'lere temassız ve QR tabanlı ödeme kabul imkânı sunmak amacıyla Nearpay'in SoftPOS SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) altyapısını sistemine entegre etti. Bu entegrasyon sayesinde işletmeler, ek bir fiziksel POS donanımı yatırımı yapmadan doğrudan Android cihazlar üzerinden tahsilat gerçekleştirebilecek.

BKM TechPOS altyapısıyla çalışan ve PCI MPoC sertifikasyonuna sahip olan SoftPOS çözümü, EMVCo standartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor. İşletmeler yeni sistemle birlikte; NFC tabanlı temassız kart ödemeleri, QR ile ödeme, FAST tabanlı tahsilatlar ve dijital cüzdan işlemleri gibi farklı ödeme yöntemlerini tek platform üzerinden kullanabilecek. Teknoloji, kurumların mevcut mobil ve saha uygulamalarına entegre edilebileceği gibi, Paratika tarafından sunulacak uygulama üzerinden de hizmete alınabilecek.

'DONANIM BAĞIMSIZ TAHSİLAT'

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Payten Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu, işletmelerin operasyonlarına kolay uyum sağlayan çözümler talep ettiğini belirterek, "Nearpay’in SoftPOS teknolojisi sayesinde müşterilerimize iş süreçlerine kolayca entegre olabilen ve donanım bağımsız bir tahsilat deneyimi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Nearpay Avrupa Başkan Yardımcısı Ece Berkol, sistemin BKM TechPOS altyapısı üzerinde çalıştığını ve hem NFC hem de QR ödemelerini desteklediğini vurgularken Nearpay Teknoloji Türkiye Direktörü Hasan Aksakal ise bu entegrasyonun hem B2B (işletmeden işletmeye) hem de son kullanıcı odaklı ödeme senaryolarında iş süreçlerini kolaylaştıracağını aktardı.