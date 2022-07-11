Euro'da düşüş eğilimi: Euro kaç TL oldu? (11 Temmuz 2022)

Euro, yatırımcıların Avrupa'da resesyon beklentileri ile 20 yılın dip seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:18
Euro'da düşüş eğilimi: Euro kaç TL oldu? (11 Temmuz 2022)
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Euro/dolar paritesi 20 yılın dip zirvelerine yakın seyrediyor. Bu durumda dolar yükseliş eğiliminde olurken Euro düşüş eğilimine giriyor.

Geçen hafta 17.46 TL’den başlayan haftalık seyrini 17.60 TL’den tamamlayan Euro, haftanın ilk işlem gününde 0.36 kayıp ile 17.5357 seviyesinden işlem görüyor.



euro Euro/TL Döviz kuru
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