Euro/dolar eşitliği sağlandı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:38

Euro ile dolar başabaş seviyesine geldi.

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde güvenli liman arayışıyla değerlenen dolar tüm önemli para birimlerine olduğu gibi euroya karşı da güçlendi.

Euro/dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1.0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Bloomberg HT'de yer alana habere göre dolar endeksi yüzde 1'e yakın artış kaydetti ve 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

ABD ENFLASYONUNUN ZİRVEYİ YENİLEMESİ BEKLENİYOR

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı. Çin'de yeniden Covid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

Dolarda güçlenme haftanın ilk işlem gününde manşetlerde ilk sıralara çıkarken, piyasa aktörleri ABD enflasyonuna odaklandı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi yenilemesini öngörüyor.