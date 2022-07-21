Patates zam şampiyonu olmaya devam ediyor

21 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Sandıklı’da patates hasadı başladı. İlçede 884 patates üreticisi 35 bin dekar alanda patates ekimi yaptı. Geçen yıl kilogramı 75 kuruş ila 1 lira 50 kuruşa satışı yapılan patatesler bu yıl yüzde 366 artışla 6-7 liraya satılıuyor.

FİYAT DÜŞMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR



Patates söküm çalışmalarını yerinde inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, rekolte ve fiyatlardan üreticinin memnun olduğunu ancak girdi maliyetlerinin artmaması gerektiğini kaydetti. Başkan Toptaş, “Sezonumuz güzel başladı bu sene. Geçen seneye göre bu sene kuraklık yok. Su sıkıntımız yok. Verimde güzel. Kalitede güzel. Fiyatlarımızda iyi bu sene. Bu sene çiftçimiz bir nebzede olsa para kazanacak. Girdi maliyetleri bu seviyede kalır ve fiyat düşmeyecek gibi görünüyor. Fiyatta düşmese çiftçi memnun edecek” dedi.

Patates üreticisi Süleyman Doğan ise “Bu yıl yağışlar çok güzel gitti. Havaların serin olması nedeni ile de verim artışı güzel. Hastalık durumu da olmadı. Geçen yıl 70 Kuruş ile 1 lira 50 kuruş ile bu yıl 6 ila 7 lira arasında satış yapmaktayız” diye konuştu.