Platform Başkanı duyurdu: Şaraba da zam geldi!

Bazı şarap ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 14:45
Platform Başkanı duyurdu: Şaraba da zam geldi!
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Alkol ürünlerine art arda  zam gelmeye devam ediyor.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Özgür Aybaş, iki şarap gurubuna yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. 

Geçtiğimiz günlerde de bazı yüksek alkollü içkilerde yüzde 15-20 arasında değişen oranlarda zam gelmişti.

Aybaş'ın Twitter hesabında paylaştığı liste şöyle:

 

 


Alkol alkollü içki zam Şarap
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