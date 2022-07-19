Platform Başkanı duyurdu: Şaraba da zam geldi!
Bazı şarap ürünlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı.
Alkol ürünlerine art arda zam gelmeye devam ediyor.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Özgür Aybaş, iki şarap gurubuna yüzde 25 zam geldiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde de bazı yüksek alkollü içkilerde yüzde 15-20 arasında değişen oranlarda zam gelmişti.
Aybaş'ın Twitter hesabında paylaştığı liste şöyle:
Doluca şarap grubuna % 25 civarı zam geçişi oldu pic.twitter.com/Ol4RXUTBAq— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 19, 2022
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