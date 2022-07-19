Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı tarihi yaklaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararını 21 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.
TCMB, geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti.
TCMB, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında politika faizinde değişikliğe gitmedi.
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