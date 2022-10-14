Patrona cezasızlık kıyağı

14 Ekim 2022 Cuma, 17:14

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürlüğü tarafından kayıt dışı ile mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere uygulanacak cezaların 12 bin 942 liradan başladığını belirtti.

Göksoy bu ceza için “Bu çalışmaya ait prim gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilmektedir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceği primin yaklaşık 10 katı” dedi.

İşverenin asgari ücretli olduğu varsayılan bir işçi için 6 aylık kayıt dışı istihdamda devletten kaçırdığı ödeme miktarı en az 12 bin 520 lira. Buna göre işverenin devlete ödeyeceği ceza kaçırdığı paranın sadece 422 lira fazlası.

Asgari ücretli bir işçinin patrona maliyeti 7 bin 603 lira. Bir işveren asgari ücretli bir işçi devlete 2 bin 260 lira ödemek zorunda. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kayıt dışı istihdam geçen yıl sonunda yüzde 28 düzeyindeydi.