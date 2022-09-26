SGK 341 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? SGK iş başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:08
<p>Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) alınacak olan 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımı yapılacağı duyuruldu.</p> <p>Peki, <strong>SGK personel alımı başvuruları ne zaman hangi tarihlerde alınacak? SGK iş başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?</strong></p>

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) alınacak olan 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımı yapılacağı duyuruldu.

Peki, SGK personel alımı başvuruları ne zaman hangi tarihlerde alınacak? SGK iş başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

<p><strong>SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?</strong></p> <p>Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen olmak üzere 314 işe alım gerçekleşecek. Başvurular henüz başlamazken başvuru tarihleri yayımlandı.</p> <p>SGK 341 personel alımı başvuru tarihleri<strong> 30 Eylül 7 Ekim</strong> tarihleri arasında başlayacak.</p>

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen olmak üzere 314 işe alım gerçekleşecek. Başvurular henüz başlamazken başvuru tarihleri yayımlandı.

SGK 341 personel alımı başvuru tarihleri 30 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında başlayacak.

<p><strong>SGK PERSONEL ALIMI NERDEN, NASIL YAPILACAK?</strong></p> <p>SGK 341 personel alımı,<strong> e-Devlet</strong> üzerinden <strong>SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması</strong> üzerinden yapılacak.</p> <p>Adaylardan<strong> 2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına</strong> girmiş olma şartı aranacak. Başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak olan değerlendirme neticesinde sonuçlarda başvurular gibi e-Devlet üzerinden erişime açılacak.</p>

SGK PERSONEL ALIMI NERDEN, NASIL YAPILACAK?

SGK 341 personel alımı, e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden yapılacak.

Adaylardan 2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına girmiş olma şartı aranacak. Başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak olan değerlendirme neticesinde sonuçlarda başvurular gibi e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

<p><strong>SONUÇLAR e-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK</strong></p> <p>Adaylar yerleştirme sonuçlarını <strong>e-Devlet</strong> üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.</p> <p>Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "<strong>Duyurular"</strong> kısmında yayımlanacak.</p>

SONUÇLAR e-DEVLET ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.

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