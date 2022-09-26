SGK 341 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? SGK iş başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?
SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen olmak üzere 314 işe alım gerçekleşecek. Başvurular henüz başlamazken başvuru tarihleri yayımlandı.
SGK 341 personel alımı başvuru tarihleri 30 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında başlayacak.
SGK PERSONEL ALIMI NERDEN, NASIL YAPILACAK?
SGK 341 personel alımı, e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden yapılacak.
Adaylardan 2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına girmiş olma şartı aranacak. Başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak olan değerlendirme neticesinde sonuçlarda başvurular gibi e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
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