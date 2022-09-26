SGK 341 personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? SGK iş başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na (SGK) alınacak olan 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımı yapılacağı duyuruldu.

Peki, SGK personel alımı başvuruları ne zaman hangi tarihlerde alınacak? SGK iş başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?