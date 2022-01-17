Patronlar isyan etti: Yeni döviz krizi patladı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 16:53

Bloomberg HT’de yayınlanan Piyasa Hattı programına katılan Sarkuysan Elektrolitik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, maliyetlerin çok arttığını fakat kamu ve özel bankalara getirilen kısıtlamalar ile kredi alamadıklarını özellikle ithalat için döviz bulmanın zor olduğunu belirtti.

Çaycı, "Kamu bankalarına getirilmiş olan kısıtlamalar var. 'Biz size kredi veririz ama döviz almayacaksınız' diyorlar. Peki ben dövizi nereden bulacağım?" ifadelerini kullandı.

''KREDİLERDE ÇOK BÜYÜK ÇIKMAZ VAR''

''Artışlar iyi gibi duruyor ama bizim gibi ara ürünler üretenler için bu sadece finans yükünü arttırır'' diyen Çaycı, ''Fiyatların yükselmesi bizim işletme sermayesine olan ihtiyacımızı yükseltti. Bunu sermaye artırımı ile gideremeyiz. Bizim en büyük kaynağımız krediler. Ancak kredilerde çok büyük çıkmaz var'' dedi.

''DÖVİZ BULMAKTA GERÇEKTEN ZORLANIYORUZ''

Çaycı, ''Döviz kredilerinde çok büyük sıkıntılar başladı. Bu sıkıntılardan sonra 2022 yılını daha sıkıntılı görüyorum. Krediye ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda reeskont kredilerinde duraklama yaşandı. Bu kredileri daha küçük firmalara kullandırmaya çalışıyorlar. Biz Eximbank’tan besleniyorduk. Yeniden açılması lazım. Kamu bankalarına getirilmiş olan kısıtlamalar var. Diyorlar ki, 'Biz size kredi veririz ama döviz almayacaksınız.' Peki ben dövizi nereden bulacağım? Böyle bir kısıtlama ile yol almak imkânsız. Özel bankalara da kısıtlama getirildi. Bankalar bizden taahhütname istiyorlar. Almış olduğum kredinin yüzde 94’ü hammadde ve döviz olarak kullanmak zorundayım. İthalat için döviz bulmakta gerçekten zorlanıyoruz'' ifadelerine yer verdi.