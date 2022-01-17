A Haber yayınında skandal: Türkiye'nin enflasyonunu diğer ülkelerin toplamı sandı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:08

A Haber'in dün akşamki yayınında Türkiye ve Avrupa enflasyon oranları karşılaştırması yapıldı.

Konuk, tabloda alt alta şekilde görülen ABD ve Avrupa ülkelerindeki enflasyon için "Bunlar neden toplanıyor hocam ortalaması alınmıyor mu? Altta 36" diye sordu. "O Türkiye'nin enflasyonu, ortalama değil o" yanıtını aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 36,08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayının başında 2021 yılı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak belirlenmişti.