Patronlardan dikkat çeken dolar tepkisi: Geleceği göremiyoruz

20 Aralık 2021 Pazartesi, 16:19

Bloomberg HT’de İş Dünyası programına konuk olan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ithalata bağlı ürünlerde fiyatlandırma yaparken yaşadıkları zorluklara değindi.

Konu hakkında konuşan Özger, “Girdi maliyetlerimiz tamamen Dövize bağlı artış gösteriyor. Bazı ürünlerde ambalajın fiyatı ürünün fiyatının önüne geçiyor ve bunları da ihracat yaparken fiyatlandırmada zorlanıyoruz” dedi.

''GELECEĞİ GÖREMİYORUZ''

Bahar ise, ''İthalata bağımlı ürünlerde kura maruz kalıyorsunuz. Sanayicinin istediği bir şey var. Bir an evvel dalgalanmanın durmasını istiyoruz. Çünkü şu anda ne maliyet hesaplayabiliyoruz, ne de geleceği görebiliyoruz.

''İFLAS DALGASINI PATLATACAK ÖLÇEKTE''

İstanbul Analytics'ten Güldem Atabay, "Bir taraftan da yüzde 50 artış yapılan asgari ücretin yılın ilk çeyreği bitmeden yükselen enflasyon karşısında eriyeceği gerçeği bulunuyor. Hane halkının eriyen alım gücü, artan fakirleşme, yükselen işsizlik, reel sektör firmalarının iflas dalgası ve ekonominin omurgası finans sektöründe baş gösteren stres 2022'nin ana teması olacak" dedi.

Atabay, "Faiz artışı bu saatten sonra çare değil. Enflasyondaki ivmeyi kesebilmek için artık en az 10-15 puan faiz artışı gerekli. Erdoğan bunu yapmayacağını söylese de yapmak zorunda kalması hali durumu sadece daha kötüleştirip iflas dalgasını patlatacak ölçekte" ifadelerini kullandı.

TL'DE REKOR DEĞER KAYBI

TCMB, TL'de yarattığı hasara rağmen politika faizini tahminler doğrultusunda geçen hafta yüzde 14'e düşürürken, faiz indirimlerinde son alanını Aralık ayında 100 baz puan ile kullandı. TCMB böylece önümüzdeki aylarda yüzde 30'u aşacağı tahmin edilen enflasyona rağmen zaten negatifte olan TL'nin reel getirisini daha da düşürmüş oldu.

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği eylül ayı başından cuma gününe göre TL yaklaşık yüzde 51, sene başından beri yüzde 56'nın üzerinde değer yitirdi. Dolar/TL kuru yılbaşına göre yüzde 129 yükseldi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.