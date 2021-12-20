Son dakika | Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
Son dakika haberi | TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını teknik düzenlemeyle 100 baz puan indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi.
TCMB'nin yüzde 9,50'den yüzde 8,50'ye çekilen faiz oranı 17 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
TCMB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "17.12.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının 'Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi' başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde yüzde 8,5 ile yüzde 14 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır" denildi.
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